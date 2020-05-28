Хатылев назвал поверхностным фейк AFRICOM о переброске российских истребителей в Ливию

Данные военного командования США в Африке (AFRICOM) о якобы переброске российских истребителей МиГ-29 в Ливию являются поверхностным фейком, уверен военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев.

Распространяемый через СМИ пресс-релиз Пентагона, по мнению Вашингтона, содержит "неопровержимые доказательства" присутствия российской авиации в Ливии. Однако снимки, приложенные к документу, вызывают массу вопросов у специалистов. Снимки российских истребителей были сделаны на авиабазе Хмеймим в Сирии. Якобы сначала все самолеты стояли вместе на взлетной полосе, а потом часть из них пропала. Почему США решили, что истребители отправились в Ливию, а не были перегнаны в ангар или на дежурство, – неизвестно.

В комментарии редакции "ПолитЭксперт" Хатылев заметил, что качество предоставленных Пентагоном "доказательств" оставляет желать лучшего, а в военном деле имеются определенные технические стандарты для такого рода фото. Для подготовки таких материалов экспертом нужно показывать ход движения объектов с указанием места, даты и времени.