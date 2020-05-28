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18:25   28 Мая 2020
Политика

Хатылев назвал поверхностным фейк AFRICOM о переброске российских истребителей в Ливию

Хатылев назвал поверхностным фейк AFRICOM о переброске российских истребителей в Ливию

Данные военного командования США в Африке (AFRICOM) о якобы переброске российских истребителей МиГ-29 в Ливию являются поверхностным фейком, уверен военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев.

Распространяемый через СМИ пресс-релиз Пентагона, по мнению Вашингтона, содержит "неопровержимые доказательства" присутствия российской авиации в Ливии. Однако снимки, приложенные к документу, вызывают массу вопросов у специалистов. Снимки российских истребителей были сделаны на авиабазе Хмеймим в Сирии. Якобы сначала все самолеты стояли вместе на взлетной полосе, а потом часть из них пропала. Почему США решили, что истребители отправились в Ливию, а не были перегнаны в ангар или на дежурство, – неизвестно.

В комментарии редакции "ПолитЭксперт" Хатылев заметил, что качество предоставленных Пентагоном "доказательств" оставляет желать лучшего, а в военном деле имеются определенные технические стандарты для такого рода фото. Для подготовки таких материалов экспертом нужно показывать ход движения объектов с указанием места, даты и времени.

Здесь же налицо по формальным признакам наблюдается одно: кто-то просто сел, собрал разные фотографии и сделал глубокомысленный вывод о том, что виноваты во всем русские, - резюмировал специалист.

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Автор: Яна Либерман
#сша #ливия #африка #фейк #миг-29

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