В инновационном магазине в Москве нет не только касс, но и покупателей

О том, что в супермаркете на Пресненской набережной тестируется первая в России «бескассовая» технология обслуживания клиентов, прохожие, кажется, не знают. Размышляют о долгожданном майском тепле и оглядываются на смельчаков без масок.

Некоторые не знают о ней и внутри. Под эксперимент Сбербанка, Visa и «Азбуки Вкуса» выделено всего два стеллажа. Покупатели проходят их мимо, не вчитываясь в инструкцию. В последние месяцы «закрытое» стало настолько привычным, что огражденная экспериментальная зона больше похожа на временный ремонт или полки с алкоголем после 23:00. А на информационной доске тем временем милое обращение от разработчиков:

«Тс-с. Проводится эксперимент! Мы тестируем магазин без очередей, без касс, без кассиров».

Дальше располагающее «мы доверяем вам» и несколько квадратных метров, увешанных системами компьютерного зрения. На входе турникет, к которому нужно приложить QR-код. Для этого заранее необходимо скачать приложение «Take&Go», привязать к нему свою банковскую карту, электронную почту и отпечаток пальца, по желанию. Для спешно зашедшего за водой и перекусом обитателя делового центра «Москва-Сити» такие сложности вряд ли привлекательны.

На вопрос, где тот самый магазин без касс, о котором пару дней пишут СМИ, охранник хитро улыбается. Кажется, об этом его спрашивают пока не часто. Указывает дорогу, дает рекомендации. Понаблюдав за съемкой, он подходит с той же лукавой улыбкой:

«Вы что ли блогеры?»

Очевидно, страж продуктового порядка чувствует свою причастность к изобретению. Еще бы — на его глазах рождается будущее. И умирает профессия. Ведь в таких, как он, при удачной эксплуатации системы нужды не будет. Компьютер следит за покупателями ежесекундно, не отвлекаясь на обед или разговоры с симпатичной кассиршей. А если на банковской карте посетителя такого магазина не будет денег, искусственный интеллект не остановит его на выходе. Спишет потом — когда появятся. Но с долгом второй раз войти не даст. Да и забыть про него не позволит, ведь в системе сохранены все персональные данные покупателя, с которыми можно обратиться в полицию.

«Конечно, наверняка найдутся умельцы, которые со временем смогут научиться обманывать систему, ведь в любом магазине есть проблема воровства, — размышляет партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. — Но сделать это все же будет сложнее, чем в обычном супермаркете».

Сценарий «шоппинга» прост: проходишь через турникет по QR-коду из приложения, выбираешь продукты, кладешь их в одноразовый, прости, Гретта, пакет, который заблаговременно подвешен к стене, беспрепятственно выходишь, ожидая списания средств в течение часа.

Сотрудница на кассе растерялась от вопроса, можно ли уйти без уведомления об оплате. Оказалось, можно. Да здравствуют новые ощущения — и деньги при нас, и товары тоже! Покупка, конечно, «оплатилась», но позже. Даже быстрее заявленного — спустя тридцать минут.

Чтобы не сбить камеры, следящие за процессом, с толку, те товары, которые мы передумали брать, клали на то же место. Об этом напоминали многочисленные таблички. За поставленное на место система не взяла ни рубля.

Сейчас в ассортименте бесконтактного магазина есть весь необходимый минимум: свежие фрукты и овощи, молочные продукты, готовая еда, сыры, снеки, сладости и напитки. Немало веганской и вегетарианской пищи. Цены такие же, как и во всём супермаркете. Баночка греческого йогурта — 75 рублей. 200 граммов сыра Тильзитер — 238 рублей.

Стоимость проекта представители компании пока не раскрывают.

«Разработка программной части такой системы на основе компьютерного зрения может стоить от 10 млн рублей или дороже», — сказал в интервью РБК партнер группы консультирования в области IT компании «KPMG» в России и СНГ Тимофей Хорошев.

Оборудование для каждого магазина может стоить от 500 тысяч рублей, а разработка приложения — 5-10 миллионов. По словам эксперта, инвестиции в пяти-семь магазинов без касс и продавцов могут составить от 25-30 миллионов рублей.

Аналогичный проект уже есть у Amazon — компания открыла первый магазин без продавцов и касс в начале 2018 года в США. К следующему году планирует расширить сеть до трех тысяч торговых автоматизированных точек. Вслед за Amazon разработкой заинтересовался Microsoft. Кстати, технология для магазина в Москве тоже создавалась американцами.

В Сбербанке в эксперимент верят. Зампредедателя Светлана Кирсанова сравнивает магазины без касс с безналичной оплатой: люди привыкли очень быстро.

Но сначала участники проекта ждут «результатов полевых испытаний», чтобы понять, применимы ли такие инновации к ежедневной жизни. Эксперты пока сомневаются в рациональности перехода на «бескассовое» обслуживание. Значительные инвестиции едва ли окупятся, учитывая низкую стоимость труда персонала в России. Большие ставки аналитики сейчас делают на менее дорогие и уже проработанные кассы самообслуживания. Но не отрицают, что из-за последствий пандемии коронавируса подобные проекты могут стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Собственно, пандемия, наверное, и является причиной не слишком высокого интереса покупателей к экспериментальной зоне. Москвичи предпочитают ближайший продуктовый или доставку на дом. Да и официального открытия у магазина без касс пока еще не было. Но несмотря на то, что сотрудники называют режим тестирования закрытым, прикоснуться к будущему может любой зашедший в супермаркет на Пресненской набережной, 12. Главное — не забыть надеть маску и перчатки. Без этого пока никуда.