Клинцевич напомнил о плане США развалить Россию

Запад именно сейчас предпринимает активные попытки занизить роль России в разгроме фашизма, так как надеется, что черед одно-два поколения, если будут убраны эти скрепы, с российской молодежью можно будет «работать», навязывая ей пагубные привычки и ложные ценности.

Об этом член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил в беседе с информагентством Nation News, комментируя инициативу депутата Государственной думы Алексея Журавлева, который внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об уголовной ответственности за фальсификацию исторических фактов об итогах Второй мировой войны и о причинах ее начала.

В законопроекте предлагается ввести уголовную ответственность за публичные попытки переложить вину за развязывание Второй мировой войны на СССР, за отрицание ключевой роли Советского союза в победе над фашистской Германией и за отождествление советской и нацистской идеологий. Наказывать за эти преступления предлагается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет. Кроме того, в законопроекте прописана ответственность за совершение данных преступлений с использованием средств массовой информации или служебного положения – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Франц Клинцевич, комментируя предложенный депутатом Журавлевым законопроект, заявил, что полностью его поддерживает.

«Я считаю, что это нужно делать. По крайней мере, для граждан РФ, чтобы потом было никому не повадно ни жарить сосиски на Вечном огне, ни краской рисовать фашистские свастики на братских могилах и памятниках ветеранам Великой Отечественной войны, ни загружать в фотогалерею «Бессмертного полка» Гиммлера под вымышленной фамилией рядом с Гастелло», — заявил сенатор.

По его словам, люди, которые пытаются шутить на эту тему, должны нести соответствующее наказание. При этом Клинцевич напомнил, что Запад не случайно пытается всеми силами публично занизить роль России в победе во Второй мировой войне. Там прекрасно понимают, что, если эти скрепы убрать, сменится одно-другое поколение и с российской молодежью можно будет легко работать, прививая ей пагубные и примитивные привычки и ценности.

Также сенатор напомнил о плане Аллена Далласа по развалу СССР, составленному в 1946 году. По поводу этой записки мнения до сих пор расходятся, однако, если проанализировать озвученные в ней пункты, окажется, что они уже все реализованы Штатами, и сегодня Вашингтон продолжает работу, направленную на развал России.

«Их задача – развалить Россию на удельные княжества, используя национализм и всякие другие вещи, а потом на противоречиях заниматься сокращением народонаселения и вычерпыванием народных богатств, — отметил Клинцевич. — Сегодня ни одна страна в мире не владеет таким природными богатствами, как РФ. Только то, что разведано, имеет запредельные возможности».

По словам сенатора, в ближайшие 20-30 лет предметом основной борьбы станет не газ, не бензин, а пресная вода и территория. А Россия обладает 22% мирового запаса пресной воды и, конечно, стоит задача, ее развалить. Поэтому необходимо ужесточить наказание для тех, кто этому способствует.