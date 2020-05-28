Новая схема мониторинга от Васильевой должна заменить не заработавшую «карту проблем»

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева анонсировала появление новой «системы мониторинга» по смертности врачей, работавших с коронавирусными больными. Очевидно, что очередной инструмент от аффилированной с Алексеем Навальным организации предназначен для новых манипуляций со статистикой и является своего рода «преемником» «интерактивной карты проблем».

Васильева на YouTube-канале 28 мая заявила, что ее организация собирается послать запрос на имя главы Роспотребнадзора, в Минздрав и Росстат с просьбой предоставить статистику по смертности врачей с марта по май 2019 года и за аналогичный период текущего года.

«На основании этих данных мы оценим угрозы коронавирусной инфекции для медработников России и разработаем программу мониторинга факторов риска заболеваемости и смертности медиков на фоне пандемии», — сообщила лидер альянса.

Пока неизвестно, какой будет эта самая «программа мониторинга факторов риска», но уже сейчас можно предположить, что новый инструмент призван заменить «интерактивную карту проблем», которая себя не оправдала.

Карта фейков и вбросов

О появлении интерактивной карты «Альянс врачей» сообщил 20 мая. Врачи из регионов могли воспользоваться формой на сайте и отправить жалобу и рассказать в ней о нехватке СИЗов, отсутствии доплат или тестирования на наличие коронавируса. После модерации сообщение появлялось на карте.

Инструмент вызвал широкое внимание общественности и СМИ. Telegram-канал «АнтиНавальный» решил проверить карту на возможность публикации на ней фейковой информации. Для этого был отправлен запрос с фиктивного почтового ящика. Позже жалоба появилась на сайте, а процесс отправки — на видео.

Издание Nation News ознакомилось с приведенной информацией и решило проверить ее на подлинность. Для этого были созданы два фиктивных почтовых ящика, с которых далее были отправлены жалобы фиктивных сотрудников инфекционных больниц Твери и Костромы. Спустя некоторое время сообщения появились на карте, а эксперимент доказал отсутствие минимального уровня верификации со стороны «Альянса врачей» при поступлении информации.

Федеральное агентство новостей ознакомилось со списком жалоб по больницам в Санкт-Петербурге и обзвонило несколько медучреждений. В двух из них информация о недостаче СИЗ не подтвердилась, а в остальных местах сообщения комментировать отказались. Тем не менее, обзвон показал, что информация на карте не соответствует действительности, а в сумме с экспериментом с фиктивными запросами инструмент «Альянса врачей» может стать площадкой для массового распространения вбросов и фейков.

Новый способ дезинформации

Очевидно, что новая система мониторинга придет на смену старой, поскольку благодаря широкому вниманию общественности был раскрыт способ вбрасывания информации через карту. Отличие состоит лишь в том, что теперь «Альянс врачей» сможет опираться на официальные данные, если таковые им будут предоставлены.

Принцип расчета степени «угрозы коронавируса работникам медучреждений» также неизвестен, но «Альянс врачей» может взять пример с западных СМИ, организовавших информационную атаку на Россию. Зарубежные издания использовали странную систему подсчета, за основу которой бралась официальная статистика и некие математические вычисления, сравнение данных по прошлым годам и прочее. По этой кальке делал информационной вброс глава штабов Алексея Навального Леонид Волков, заявив о якобы 20 тысячах погибших от коронавируса в России. Вполне вероятно, что система расчета организации Васильевой будет основываться именно на этих схемах. Наше издание пристально следит за появлением нового инструмента мониторинга от «Альянса врачей».