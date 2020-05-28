Власти Москвы объяснили порядок прогулок по городу с 1 июня

Ограничительные меры по нераспространению COVID-19 ослабят в Москве с первого дня лета. Жители столицы смогут заниматься спортом и гулять на улице при наличии специального разрешения, сообщается на сайте администрации города.

Власти города опубликовали карту и график, согласно которым жители столицы смогут выходить на улицу без риска для здоровья на фоне распространяющегося коронавируса. Такое нововведение призвано оградить москвичей от массового скопления людей на улицах. На карте каждый житель города сможет место и время, в которые разрешено прогуливаться жителям каждого дома.

Режим самоизоляции продлили в Москве до 14 июня. Ограничительные меры в связи с COVID-19 в столице продлятся до создания вакцины, предположил московский градоначальник Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24". Отслеживать актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном сайте стопкоронавирус.рф.