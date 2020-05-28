Политолог Перенджиев: США ведут инфовойну с КНР заявлениями о правах мусульман-уйгуров

Американо-китайские отношения находятся под угрозой из-за развязанной США информационной войны против КНР, заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Новый законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении граждан Китая, принял Конгресс США. Формальным предлогом для установления ограничений станет вина в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Документ вступит в силу после подписания президентом Дональдом Трампом. Попавшим под санкции гражданам не будут выдавать визы и заморозят их собственность в Штатах, пишет "Экономика Сегодня".

Принимаемый законопроект — это следствие информационной войны, которую развязали США после начала пандемии COVID-19, уверен Перенджиев. По его словам, проблемы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе совершенно не волнуют властей Соединенных Штатов.

"У Штатов есть цель — объявить Китай империей зла", — заявил эксперт.

Параллельно с начатой информационной кампанией против Китая, США ведут аналогичное противостояние и с Россией. Пентагон ранее распространил фейковое заявление, что Россия якобы перебросила самолеты МиГ-29 из Сирии в Ливию. Зачем это было сделано, объяснил политолог Александр Асафов.