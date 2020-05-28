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17:49   28 Мая 2020
Политика

Марков: США перестали поддерживать свободу СМИ

Марков: США перестали поддерживать свободу СМИ

Власти Соединенных Штатов перестали поддерживать свободу слова в мире и подавляют деятельность СМИ. Такую точку зрения высказал гендиректор Института политических исследований, член Совета по внешней политике и обороне Сергей Марков.

Он считает, что Вашингтон не только перестал поддерживать свободу средств массовой информации, но наоборот ее подавляет. Это, по его словам, наглядно видно на примере Америки, где произошел значительный рост политической цензуры.

Накануне сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин внесли в Конгресс законопроект о свободе прессы в мире. Инициатива предусматривает ввод санкций в отношении тех, кто якобы нарушает права американских журналистов и СМИ. Как отмечают эксперты, этот законопроект — пример применяемых США двойных стандартов и будет "защищать свободу" исключительно американских изданий.

Сенаторы считают, что права журналистов ущемляются в Китае, Иране, Турции, Сирии и КНДР. При этом отдельное внимание они уделяют России, которая пытается контролировать информацию в интернете и оказывает давление на "независимые" СМИ, передает "ПолитЭксперт".

Задачей законопроекта является подавление альтернативных точек зрения, отмечает Марков. По его мнению, Вашингтон в этой борьбе использует политику государственного терроризма, блокируя RT, Sputnik и другие российские СМИ.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #сми #журналистика #марков

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