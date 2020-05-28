Дипломат удивился запоздалой реакции ФРГ на кибератаку пятилетней давности

МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева по делу о хакерской атаке на Бундестаг пятилетней давности. По словам руководителя Информационного офиса Совета Европы в России, доцента МГИМО МИД РФ Николая Топорнина, действия правительства ФРГ в этой части вызывают много вопросов.

Нечаеву сообщили, что по требованию ФРГ Евросоюз введет киберсанкции против тех, кто ответственен за «нападение на Бундестаг». Германия возлагает вину за киберпреступления на россиянина Дмитрия Бадина. Примечательно, что в течение пятилетнего расследования ФРГ не предоставило ни одного доказательства причастности Бадина к этому делу.

Николай Топорнин обратил внимание, что расследование хакерских преступлений — это запутанная деятельность, которую сложно осуществлять в свете развития современных технологий и умения взломщиков заметать следы.

«Вы же понимаете, речь идет о кибератаке, которая была пять лет назад? Уже много воды утекло, а посла вызывают сейчас. Стоит задать вопрос, почему так долго проводилось расследование? Они там провели четкую, но понятную только им связь, что эта атака связана с Россией. Можно только высказать сожаление, все это не пойдет на пользу отношениям России и Германии. Нужно следить за развитием событий», — отметил Топорнин.

Ответ российского посольства в ФРГ не заставил себя долго ждать. В официальном письме МИД РФ выразил огорчение, что вместо конструктивного диалога и полноценного, совместного расследования, правительство Германии предпочитает «мегафонную дипломатию».

«На фоне борьбы с последствиями коронавируса, связанных с пандемией внутриполитических и экономических проблем кому-то понадобилось предъявить миру очередное свидетельство российской угрозы», — говорится в официальном обращении.

Российское представительство напомнило, что ранее «прослушкой» телефонов высшего руководства Германии занимались представители Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Тогда ордеров на арест не выдали, а дело «постарались замять».

О прослушивании средств связи со стороны АНБ стало известно благодаря данным экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Он передал СМИ секретные материалы о деятельности американского агентства. В частности, информация о прослушивании телефонных разговоров 35 глав различных государств, в том числе и канцлера Ангелы Меркель.

В апреле 2015 года сети бундестага подверглись кибератаке. Спустя месяц Меркель заявила, что у правительства Германии есть «серьезные доказательства» причастности России к организации взлома. За пять лет ни одного из них мир так и не увидел.