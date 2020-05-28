Собянин заявил, что Москва прошла пик распространения коронавирусной инфекции

Пик распространения коронавирусной инфекции в Москве уже позади. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он заявил о том, что власти Москвы приняли решение постепенно выводить больницу за больницей из специализации борьбы против COVID-19.

Самый страшный сценарий по коронавирусу миновал, подчеркнул политик. Он обратил внимание на то, что этим столица во многом обязана совместным усилиям президента России Владимира Путина, правительству России, властям Москвы и медработникам всех уровней и направлений, которые отнеслись к происходящему максимально ответственно.

В настоящее время в Москве выявлено 173 497 случаев COVID-19. Более 71 000 пациентов с положительным тестом на коронавирус выздоровели и были выписаны из больниц.