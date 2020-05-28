Российского посла вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг в 2015 году

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева по делу о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

Федеральное правительство в Брюсселе намерено ввести киберсанкции Евросоюза против ответственных за "нападение на бундестаг", в том числе против россиянина Дмитрия Бадина. Он, по версии немецких дипломатов, в составе группы ART28 участвовал во взломе. Власти Германии уже выписали орден на его арест, так как у них есть "достоверные доказательства" его работы на спецслужбы ГРУ в момент нападения.

Посольство РФ в Германии ранее уже отвергало обвинения о причастности Москвы к этим хакерским атаками. Российские дипломаты уверены, что немецкие власти пытаются просто отвлечь внимание от проблем из-за пандемии коронавируса. Более того, ФРГ не проявляет интереса и не идет на встречу, когда РФ выразила готовность к обсуждению этого вопроса.