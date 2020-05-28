Собянин озвучил условие для снятия режима самоизоляции в Москве

Ограничительные меры в связи с COVID-19 в столице будут действовать, вероятнее всего, до создания вакцины от коронавируса. Такое заявление мэр Москвы Сергей Собянин сделал в эфире канала "Россия-24".

Градоначальник обратил внимание, что Москва постепенно выходит из режима самоизоляции, однако власти города подходят к послаблению мер по нераспространению коронавируса с осторожностью. Открываются общественные места, в которых люди смогут избегать слишком близких или длительных контактов с другими людьми, уточнил мэр. По его словам, не стоит торопиться со снятием ограничительных мер, иначе эпидемиологическая ситуация в городе может ухудшиться.

Положительный результат теста на COVID-19 в Москве получили 173 тыс. человек. Власти продлили режим самоизоляции до 14 июня. Следить за течением нового типа пневмонии в России можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.