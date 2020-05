Госдума попросила Генпрокуратуру наказать проект "Радио Свобода" за фейки о COVID-19

Комиссия Госдумы РФ попросила Генпрокуратуру принять меры в отношении нежелательных НПО "Радио Свобода" и "Север.Реалии" за распространение фейков о ситуации с COVID-19 в России.

Госдума РФ в четверг, 28 мая, провела заседание Комиссии, темой которого стала подготовка законопроектов по итогам изученных и выявленных фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела РФ. Председатель Комиссии Василий Пискарев сообщил, что законопроекты находятся в высокой степени готовности, сообщается на сайте Государственной думы РФ.

Комиссия выявила факты вмешательства во внутренние дела России путем распространения зарубежными изданиями фейковой информации о борьбе с распространением COVID-19 в России. Василий Пискарев отметил, что фейки были обнаружены в публикациях The New York Times, Financial Times и агентства Bloomberg.

Парламентарий заявил, что Комиссия также нашла недостоверную информацию о COVID-19 в публикациях медиаресурсов "Немецкая Волна", "Радио Свобода", а также в ее дочерних изданиях "Север.Реалии" и "Крым.Реалии". Комиссия попросила МИД РФ и Генпрокуратуру принять в отношении них меры реагирования.

Госдума направила в Генеральную прокуратуру просьбу о пресечении недобросовестной деятельности иностранных изданий Financial Times и The New York Times, уличенных в распространении фейковых новостей о ситуации с COVID-19 в России.