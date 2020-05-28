Особенности газодобычи в Якутии приблизили мечту США о рынке Китая

Сегодня уже вся Россия знакома с особенностями национальной охоты и рыбалки. Теперь же, благодаря Вячеславу Щеголеву, инженеру компании «Газпром» (теперь уже бывшему), мы узнаем об особенностях добычи газа на Чаяндинском месторождении. Газом которого заполняют ведущую в Китай ГТС «Силу Сибири».

Об особенностях добычи узнал инженер «Газпрома», который был направлен в Чаянду. К моменту своего увольнения 1 апреля 2020 года он разоблачил массовые фальсификации материалов геологоразведки, подмену данных о количестве и дебете скважин, подлог проектной документации, замену качественной техники дешевыми аналогами, нарушение технологии бурения и добычи, ложь в докладах как руководству компании, так и высшему руководству страны et cetera.

Информация о совершенных преступлениях была в течение 2017-20 годов доведена до всех — от непосредственного начальства инженера до главы «Газпрома» Алексея Миллера, руководства Минэнерго и Следственного комитета. Собранные им данные вроде бы говорят о том, что: «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов. Руководство «Газпрома», судя по всему, не склонно переоценивать важность контрактов с китайцами. В противном случае на рынок Поднебесной придут США со своим сжиженным природным газом.

Как утверждает уволенный инженер, запасы Чаяндинского месторождения реально много ниже заявленных. Мало того, систематические многолетние попытки импортозамещения с использованием некачественного бурового раствора привели к тому, что из 158 скважин по данным на сентябрь прошлого года полностью «сухими» (без газа) оказались 34, а еще на 15-ти дебет ниже расчетного.

Разоблачение заканчивается и вовсе фееричным наблюдением: «…дата окончательного одобрения президентом России непроработанного проекта — 27 марта — подозрительно совпадает с информацией Вячеслава Щеголева, который примерно в то же время обратился в Минэнерго». Из чего читатель должен сделать вывод о том, что глава государства поспешил дать старт проекту «Сила Сибири-2», пока разоблачения уволенного инженера не стали достоянием гласности. На самом деле «разоблачения» и сделанные на их основании выводы следует разбить на две части.

Часть первая

Во всех работах по разведке, освоению месторождений и последующей добыче-транспортировке газа (а так же нефти и газоконденсата) весомую долю занимают импортные машины и материалы. Поэтому стоимость работ резко повысилась после девальвации рубля в два раза в 2014 году.

Как было сказано недавно в заявлении Statoil о программе разведки: «Некоммерческие открытия и сухие скважины являются частью игры». Это объяснение Ирэн Руммельхофф, старшего вице-президента компании Statoil, последовало после трех подряд «сухих» скважин, пробуренных на континентальном шельфе Норвегии. Как свидетельствуют данные Norwegian Petroleum Directorate (NPD), это печальная практика. В апреле компания Equinor пробурила две сухие скважины на лицензионном участке 870.

Меньший расчетного дебет, равно как и «сухие» скважины, неизбежны. И расходы по ним все компании мира изначально закладывают в сметы.

Фальсифицировать же данные по количеству и дебету скважин сегодня невозможно. Как свидетельствуют инженеры, обслуживающие буровые, сегодня информация по каждой скважине в любой компании поступает онлайн на компьютеры руководителей и владельцев. Мало того, ни одна компания не будет сознательно из года в год засорять свои скважины некачественными растворами и самыми разнообразными способами снижать добычу газа — ей это просто невыгодно.

Часть вторая

Реальных запасов Чаяндинского месторождения сегодня не знает никто. И дело не в том, что по утверждению Щеголева, полная геологоразведка не проведена по сей день. Просто человечество еще слишком мало знает, а добытой эмпирическим путем информации не хватает для точных оценок. К примеру, месторождение газа «Шебелинка» под Харьковом должно было иссякнуть еще до развала СССР. Тем не менее, и сегодня дает газ, уже вдвое превысив оценочные запасы.

Норвегии напротив не везет — до дух третей пробуренных скважин оказываются в последние годы «сухими». NPD (Нефтяной директорат Норвегии) каждый год анонсирует увеличение объемов добычи нефти и газа, а через год по факту констатирует реальное снижение. И вовсе не случайно анонсированный с большой помпой проект «Baltic Pipe» стал дороже за счет возможности прокачивать газ не только в Польшу, но и из Польши — в Данию и Норвегию. Впрочем, это не наши проблемы.

Как не являются проблемами дебет скважин и запасы газа на Чаяндинском месторождении. Уже сегодня суммарный дебет имеющихся скважин приближается к 13 миллиардам кубометров в год. При том, что объемы поставок в Китай в 2020 году — 5 миллиардов, в 2021-м — 10 миллиардов. А к 2022 году количество скважин увеличится более чем вдвое. В 2023 году к Чаяндинскому присоединятся объемы Ковыктинского месторождения.

Мало того, суммарно из запасов Чаянды в Китай планируется за 30 лет отправить всего 500 миллиардов кубометров — в 2,5 раза меньше уже скорректированных запасов — которых более чем хватит.

А самое главное, с запуском «Силы Сибири-2» и еще нескольких менее масштабных проектов, вся газотранспортная система России будет связана воедино и появится уникальная, нигде в мире не реализованная никем возможность, оперировать газовыми потоками сразу на двух континентах.

P.S.

Что до упомянутых в материале фамилий и перечня злоупотреблений, то нет никаких сомнений в том, что святых в бизнесе нет и быть не может. Как известно, в коммунистическом Китае, покупающем наш капиталистический газ, коррупционеров расстреливают уже несколько поколений подряд. И они при этом никак не закончатся.

Очевидно, что это неизбежное зло, от которого невозможно избавиться. И искоренение этого зла — процесс бесконечный. Но бороться с ним надо, а потому разоблачения инженера Щеголева неизбежно станут материалами уголовного дела — и не одного. Не случайно ведь за 30 лет существования «Газпрома» столь подробные данные увидели свет именно сейчас.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.