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 Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму

Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму
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16:43   28 Мая 2020
Армия

Асафов рассказал о причинах создания США фейка о российских истребителях в Ливии

Асафов рассказал о причинах создания США фейка о российских истребителях в Ливии

Предоставленные США доказательства о якобы нарушении Россией эмбарго на поставки вооружения в Ливию и передислоцировании в страну истребителей МиГ-29 являются сфабрикованными, заявил политолог Александр Асафов.

Недавно американское командование в Африке (AFRICOM) сообщило о том, что у Пентагона якобы есть доказательства нарушения Москвой запрета на поставки оружия в Ливию. В документе, обнародованном 26-27 мая имеются снимки истребителей. Стоит отметить, что Минобороны США предоставило кадры, на которых невозможно разобрать модель летательного аппарата и его принадлежность.

Корреспонденты Nation News связались по этому поводу с политологом Александром Асафовым. По его словам, американцы в очередной раз пытаются во всем обвинить Российскую Федерацию, сфабриковав "доказательства". Собеседник издания отметил, что все обвинения в адрес российской стороны о разжигании войны в Ливии лишены каких-либо оснований. По такому же сценарию Вашингтон обвинял Москву в грядущей атаке на Польшу и прибалтийские страны.

"Антироссийская риторика усиливается, поскольку США нужен еще один назначенный враг и противник. Это комплексная операция, которая идет по всем фронтам. И заявление о том, что США должны усилиться в Черноморском бассейне, прозвучавшее вчера, это тоже часть большой антироссийской мозаики", – заявил эксперт.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #миг-29 #асафов

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