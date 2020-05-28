Асафов рассказал о причинах создания США фейка о российских истребителях в Ливии

Предоставленные США доказательства о якобы нарушении Россией эмбарго на поставки вооружения в Ливию и передислоцировании в страну истребителей МиГ-29 являются сфабрикованными, заявил политолог Александр Асафов.

Недавно американское командование в Африке (AFRICOM) сообщило о том, что у Пентагона якобы есть доказательства нарушения Москвой запрета на поставки оружия в Ливию. В документе, обнародованном 26-27 мая имеются снимки истребителей. Стоит отметить, что Минобороны США предоставило кадры, на которых невозможно разобрать модель летательного аппарата и его принадлежность.

Корреспонденты Nation News связались по этому поводу с политологом Александром Асафовым. По его словам, американцы в очередной раз пытаются во всем обвинить Российскую Федерацию, сфабриковав "доказательства". Собеседник издания отметил, что все обвинения в адрес российской стороны о разжигании войны в Ливии лишены каких-либо оснований. По такому же сценарию Вашингтон обвинял Москву в грядущей атаке на Польшу и прибалтийские страны.