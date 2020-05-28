Москвичи должны будут оформлять пропуск для поездок в непродовольственные магазины

Жители столицы обязаны будут оформлять цифровые пропуска для поездок в непродовольственные магазины, которые начинают работать в Москве с 1 июня. Об этом сообщил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что в Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня. В это время для перемещения по городу москвичи должны будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и при посещении непродовольственных магазинов.

При этом для похода в магазин, находящийся в шаговой доступности от дома, пропуск не нужен. Для поездок на личном и общественном транспорте сохраняются ранее введенные правила.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня. Он также сообщил, что с 1 числа работу возобновят непродовольственные магазины и бытовые услуги. Помимо этого, жителям столицы разрешат прогулки по улицам и в парках, но по определенному графику. На время действия режима самоизоляции в общественных местах обязательно ношение масок и перчаток.