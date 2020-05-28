Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму

Польша и страны Балтии подали в Еврокомиссию заявку на получение финансовых средств, необходимых для перехода ко второму этапу выхода из энергокольца БРЭЛЛ. С соответствующим заявлениям на своей пресс-конференции выступил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. А приведенные им данные указывают на то, что синхронизация электросетей Прибалтики с остальным Евросоюзом будет стоить последнему круглую сумму.

Первоначальная стоимость «побега» Эстонии, Литвы и Латвии из БРЭЛЛ не должна была превысить миллиарда евро. Однако позже смета претерпела значительные изменения. Рост расходов, главным образом, связан с желанием Варшавы и Вильнюса проложить по дну Балтийского моря дополнительную линию электропередач.

Первый этап синхронизации был профинансирован на 432 млн евро. Большая часть этих средств была предоставлена структурными фондами ЕС. Около 850 млн евро требуется на строительство перемычки Harmony Link. При этом совокупные инвестиции во второй этап составляют и вовсе 1,22 млрд евро. Не стоит забывать и про финальную стадию работ. Она хоть будет и менее затратная, чем первые две, но все же потребует нескольких сотен миллионов евро. Таким образом, общая стоимость проекта переваливает за два миллиарда.

В условиях пандемии коронавируса подобные расходы явно не отвечают интересам «старой Европы», которая в настоящее время пытается составить план преодоления экономических последствий COVID-19, говорится в статье портала RuBaltic.Ru. Вполне возможно, что руководство ЕС не оставит Прибалтику без финансовой поддержки, однако удовлетворять ее аппетиты в полной мере не станет. В таком случае у стран Балтии не останется другого выхода, кроме как залезть в карман к собственным гражданам.

Ранее другой инфраструктурный проект Прибалтики столкнулся с трудностями. Маршрут прокладки железной дороги Rail Baltica пришлось изменить из-за решения государственного суда Эстонии.