Военный эксперт назвал продолжением антироссийской политики фейк США о МиГ-29 в Ливии

США продолжают антироссийскую политику, сфабриковав "доказательства" того, что РФ якобы перебросила МиГ-29 в Ливию. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

Предоставленные американским командованием ВС США в Африке фотографии, якобы доказывающие, что РФ перебросила в Ливию боевые самолеты, уже признаны фотомонтажом. Как отметил в беседе с журналистами издания "Слово и Дело" военный эксперт Борис Рожин, США не нравится занимаемая Россией нейтральная позиция по ливийскому кризису. Также не приветствует Вашингтон попытки РФ усадить стороны за стол переговоров.

Американцы игнорируют тот факт, что Турция даже не скрывает своего участия в событиях в Ливии, снабжая так называемое Правительство национального согласия оружием, техникой и сирийскими наемниками, нарушая эмбарго ООН. Зато США фальсифицируют документы, пытаясь оклеветать Россию.

"Вот эти обвинения накладываются в русло антироссийской политики США. Штаты игнорируют роль Турции, поэтому они ухватились за историю с этими МиГ-29, хотя нет сто процентной уверенности, что эти самолеты из России, они могут быть и из другой страны. Либо вообще не быть", — констатирует Рожин.

Интересно то, почему США выпустили пресс-релиз, а не обратились в международные инстанции в связи с тем, что РФ якобы перебросила самолеты в Ливию. Получается, Вашингтон в очередной раз пренебрег международными нормами и правилами. Да и "доказательства", предоставленные американской стороной, не прошли бы экспертизы на подлинность.

Рожин отметил, что Европа не в состоянии контролировать соблюдение эмбарго. США в последнее время вообще мало интересуются мнением международных организаций и мировой общественности в подобных вопросах.