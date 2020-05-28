Минздрав России изменил методику учета смертности пациентов с коронавирусом

Новые рекомендации Минздрава по учету смертности при наличии коронавирусной инфекции основаны на методике Всемирной организации здравоохранения, рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Благодаря тому, что в Москве в 100% случаях смертей людей с подозрением на COVID-19 осуществляется патологоанатомическое исследование, позволяющее сделать подробный посмертный анализ, усовершенствован процесс учета летальных исходов, в которых коронавирус стал основной причиной смерти.

Московские специалисты также создали атлас патологических изменений человеческих органов в случае смерти при наличии инфекции COVID-19. Подобные исследования проводились впервые в мире, они имеют большую ценность для медиков.

Данные по смертности в Москве за апрель были опубликованы Департаментом здравоохранения. Проведенный анализ сведений по методике ВОЗ показал, что летальные случаи среди москвичей с коронавирусной инфекцией составили от 1,4% до 2,8%, что является одним из самых низких показателей в мире.