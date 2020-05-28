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 Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму

Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму
Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму

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16:21   28 Мая 2020
Общество

Минздрав России изменил методику учета смертности пациентов с коронавирусом

Минздрав России изменил методику учета смертности пациентов с коронавирусом

Новые рекомендации Минздрава по учету смертности при наличии коронавирусной инфекции основаны на методике Всемирной организации здравоохранения, рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Благодаря тому, что в Москве в 100% случаях смертей людей с подозрением на COVID-19 осуществляется патологоанатомическое исследование, позволяющее сделать подробный посмертный анализ, усовершенствован процесс учета летальных исходов, в которых коронавирус стал основной причиной смерти. 

Московские специалисты также создали атлас патологических изменений человеческих органов в случае смерти при наличии инфекции COVID-19. Подобные исследования проводились впервые в мире, они имеют большую ценность для медиков.

Данные по смертности в Москве за апрель были опубликованы Департаментом здравоохранения. Проведенный анализ сведений по методике ВОЗ показал, что летальные случаи среди москвичей с коронавирусной инфекцией составили от 1,4% до 2,8%, что является одним из самых низких показателей в мире.

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Автор: Ирина Большунова
#минздрав #смертность #коронавирус

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