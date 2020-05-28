Руководство News Front сообщило о повторной блокировке YouTube-аккаунта

Новый интернет-канал News Front просуществовал всего неделю. Американский видеохостинг в очередной раз заблокировала аккаунт, при этом администрация YouTube была скупа на комментарии и о причине своего решения не сообщила.

Несмотря на то, что YouTube всячески старается препятствовать деятельности русскоязычного СМИ, News Front продолжит работать и доносить правду до людей, заявил руководитель информагентства.

Кроме News Front от действий YouTube пострадало Федеральное агентство новостей. Администрация Google заблокировала канал ФАН на YouTube, где размещались сотни эксклюзивных материалов, расследований и репортажей.

Министерство иностранных дел РФ, узнав о случившемся, осудил действия YouTube, направленные на формирование цензуры в интернете, передает Nation News.