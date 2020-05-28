Генерал Попов не оставил камня на камне от "доказательств" вброса США о МиГ-29 в Ливии

Американцы должны были предоставить фотографии нормального качества прежде, чем обвинять Россию в нарушении запрета на поставки вооружения в Ливию, заявил заслуженный военный летчик Владимир Попов.

В конце мая текущего года американское командование в Африке (AFRICOM) опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что Пентагон якобы имеет доказательства нарушения Россией запрета на поставки вооружения в Ливию. К документу были прилагались сомнительные доказательства – чудовищного качества изображения истребителей, которые отдаленно напоминали МиГ-29. На этих самолетах не было опознавательных знаков, вследствие чего американские военные заявили, что их якобы специально закрасили.

Корреспонденты NewInform связались по этому поводу с заслуженным военным летчиком России генерал-майором Владимиром Поповым. Собеседник издания подчеркнул, что не понимает, как на предоставленных американцами снимках можно вообще что-то рассмотреть. Чтобы делать такие громкие заявления, Вашингтон должен был предоставить нормальные фотографии. Эксперт отметил, что по таким "доказательствам" невозможно определить, были ли закрашены какие-нибудь детали.

Попов подчеркнул, что никому в голову в здравом уме не придет идея о том, чтобы закрашивать опознавательные знаки на боевом самолете. Есть множество других факторов, по которым можно определить летательный аппарат. По словам генерал-майора, хорошие снимки смогли бы отобразить такие параметры, как бортовой номер или государственный реестровый номер. Собеседник издания заявил, что США, судя по всему, специально выдумали историю про закрашивание знаков, после чего обнародовали странные фотографии. Это говорит о стремлении Вашингтона усугубить конфликт в Ливии.