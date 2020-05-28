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Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму

Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму

 Стоимость нефти продолжает падать в преддверии заседания ОПЕК+

Стоимость нефти продолжает падать в преддверии заседания ОПЕК+
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15:44   28 Мая 2020
Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия парикмахерских и других предприятий сферы услуг

Власти Москвы назвали условия для открытия парикмахерских и других предприятий сферы услуг

Предоставляющие услуги предприятия, в том числе парикмахерские, могут возобновить работу, если жители Москвы будут соблюдать действующие ограничительные меры, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Посетители салонов красоты находятся в контакте с другими людьми на протяжении долгого времени, подчеркнул Немерюк в эфире Первого канала. Возобновлять их работу сейчас было бы преждевременно.

Необходимо понаблюдать за ситуацией, и если не будет роста выявленных случаев коронавируса, то можно будет говорить о послаблениях для сферы услуг. Власти Москвы продолжают осуществлять мониторинг за динамикой распространения COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #коронавирус

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