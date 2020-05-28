Подход дилетантов: США ошиблись в расчетах по уничтожению «Борея» и «Ясеня»

Американская пресса на днях выпустила материал, автор которого раскритиковал российские подводные лодки проекта 855 «Ясень» и 955 «Борей». Обозреватель утверждает, что в случае потенциального конфликта между США и Россией эти субмарины не успеют дойти до указанного района, поскольку будут уничтожены еще во время выхода с базы. Таким образом, ключевые элементы ядерной триады России в боевых условиях «совершенно бесполезны», пишет журналист.

С такой точкой зрения совершенно не согласен военный эксперт Виктор Литовкин. В интервью изданию iReactor специалист назвал эту публикацию «примитивной дезинформацией», целью которой является создание антирекламы разрабатываемого в РФ вооружения. По его словам, обозначенные американским аналитиком субмарины действуют не в одиночку.

Во-первых, их выход в открытое море осуществляется только после того, как командование удостоверилось в безопасности маршрута. Необходимые технические средства у России есть. Во-вторых, компанию подлодкам в случае боевых действий составляют эсминцы, фрегаты, крейсера и тральщики, которые выполняют свои функции.

«Кстати, если российским подлодкам нужно сделать запуск, им вообще-то необязательно даже покидать гавань. Они могут нанести удар по городам и военным объектам противника, не выходя из своей морской базы», – подчеркнул Литовкин.

СМИ США, поднимая эту тему, продемонстрировали дилетантский подход, считает эксперт. В случае войны следует мыслить масштабными категориями – «что сделает государство против государства». Американская пресса предпочла выдернуть один элемент из комплекса боевых действий, совершенно позабыв о том, что у России есть не только подводные лодки, но и другие виды вооружения, добавил специалист.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал создание в РФ нового бомбардировщика с технологией «стелс». По его мнению, такой самолет оставит далеко позади авиацию США.