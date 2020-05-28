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 Госдума попросила Генпрокуратуру наказать проект "Радио Свобода" за фейки о COVID-19

Госдума попросила Генпрокуратуру наказать проект "Радио Свобода" за фейки о COVID-19
Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму

Выход из БРЭЛЛ: энергетический побег обойдется Прибалтике в круглую сумму

 Стоимость нефти продолжает падать в преддверии заседания ОПЕК+

Стоимость нефти продолжает падать в преддверии заседания ОПЕК+
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16:35   28 Мая 2020
Россия

Госдума подготовила законопроект, который убережет молодежь России от влияния Запада

Госдума подготовила законопроект, который убережет молодежь России от влияния Запада

Госдума подготовила законопроекты против пропаганды наркотиков и оправдания экстремизма в СМИ. «Политика Сегодня» узнала у председателя Комиссии ГД по иностранному вмешательству Василия Пискарева, когда ожидаются новые поправки в закон.

В статье 150 УК РФ могут повысить наказание за вовлечение детей и подростков в незаконный оборот наркотиков до 15 лет лишения свободы, а в статье 230 может появиться уголовная ответственность за склонение к потреблению запрещенных веществ через интернет.

«О сроках говорить трудно. Законопроекты готовятся к внесению в ГД. Члены Комиссии заинтересованы чтобы все происходило быстро, но как решит палата?», — сообщил «Политике Сегодня» пресс-секретарь Пискарева Олег Воробьев.

По словам Пискарева, комиссия выявила «зарубежные СМИ, которые активно пытаются повлиять на отношение нашей молодежи к наркотикам, декриминализировать их потребление». Речь идет об «Открытой России», зарегистрированной в Великобритании, латвийском издании «Медуза», Би-Би-Си и американском Радио «Свобода».

Комитет ГД внес законопроект о блокировке СМИ и наказании за пропаганду наркотиков

Бороться с оправданием экстремизма комиссия предлагает изменениями в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предлагается ограничивать доступ к ресурсам, на которых оправдывают экстремизм и терроризм — такое решение закрепляется только за Генпрокуратурой, без судебного разбирательства.

Особое внимание депутатов привлекли и фейки о коронавирусе в России, распространяемые американскими СМИ — New York Times, Bloomberg, Радио «Свобода» и его дочерними медиа «Север.Реалии» и «Крым.Реалии». Недостоверную информацию о COVID-19 транслируют для российской аудитории «Медуза» и «МБХ-Медиа», заявили в комитете.

Какие меры будут приняты к этим СМИ — пока неизвестно, это будет решать Генпрокуратура и МИД РФ, куда и обратились депутаты.

«Меры непосредственно Комиссия не принимает. Она может обратиться в прокуратуру или иной орган с просьбой дать правовую оценку — соответственно там и будут принимать меры», — уточнили в пресс-службе Пискарева.

Ранее публикация NYT о «занижении статистики» по COVID-19 в России вызвала осуждение со стороны российских дипломатов. После этого в Госдуме предложили лишить газету аккредитации в России, а в посольстве РФ в США потребовали опровержения ложной статьи.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество

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