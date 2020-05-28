Иммунолог Суслов объяснил опасность ношения масок и перчаток

К предположению академика РАН Виталия Зверева о том, что постоянное ношение масок и перчаток приведет к появлению аллергических и грибковых заболеваний, нужно отнестись серьезно и ответственно. Об этом «Политике Сегодня» рассказал заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов.

«Заболевания от ношения масок и перчаток не будут носить массовый характер, но кого-то могут и коснуться. Мы вдыхаем и выдыхаем несчетное количество микроорганизмов. Только во рту человека можно найти 10 в 13-й степени (10 триллионов – прим. ред.) видов бактерий. Неудивительно, что все это оседает на маске. На руках точно также огромное количество бактерий», — отметил ученый.

По словам Суслова, на первое место здесь выходит врожденный иммунитет, способность организма противостоять бактериям и микробам. От болезней никто не застрахован, поэтому не нужно провоцировать накопление микроорганизмов.

Перчатки меняют микрофлору кожи. Под плотной тканью копятся аллергены и грибки, которые могут стать причиной заболеваний, если дотрагиваться лица. Выход из ситуации — как можно чаще менять средства защиты, а в местах без большого скопления людей будет достаточно соблюдать социальную дистанцию.

«Понимаете, все надо регулировать. Надо давать коже дышать, маски менять почаще. Все должно быть рационально и в меру. Надо наводить с этим порядок, потому что если люди ходят в одной и той же маске целый день, то это еще хуже, чем ходить без нее. Это такой мощный источник бактерий, практически инкубатор. Поэтому мнение Зверева я полностью поддерживаю», — заключил Суслов.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что ношение перчаток и масок может повысить число аллергических и грибковых заболеваний. По его словам, носить маску следует только в общественном транспорте или магазине.