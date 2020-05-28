Стоимость нефти продолжает падать в преддверии заседания ОПЕК+

Июльские фьючерсы марки Brent подешевели на 2,19%, цены на бренд WTI уменьшились на 3,41%, согласно данным биржевых торгов.

Мировые цены на топливо снова снизились. Стоимость нефти марки WTI опустилась до 31,69 доллара за баррель, Фьючерс на Brent на июль составил 33,99 доллара за баррель. На снижение показателей влияют сведения о наличии запасов сырья в США, а также предстоящая встреча в рамках ОПЕК+, передает мнение экспертов издание "Аргументы и Факты".

Обвал цен на нефть произошел после разрыва сделки ОПЕК+ в начале марта. Пандемия коронавируса и вызванное ей снижение спроса на природный ресурс усугубили обстановку на рынке. Новые договоренности по сокращению добычи топлива, вступившие в силу с 1 мая, должны запустить процессы восстановления стоимости черного золота.