Минздрав Подмосковья не исключил вторую волну COVID-19 в регионе осенью

Власти Московской области не исключают возможности второй волны COVID-19 в регионе уже осенью 2020 года, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Региональное правительство в настоящее время проводит закупку средств индивидуальной защиты на будущие периоды, подчеркнула в ходе заседания Мособлдумы глава Минздрава Московской области. По ее словам, сейчас в регионе полностью отсутствует какой-либо их дефицит. С учетом текущих потребностей запаса СИЗ хватит более, чем на месяц.

Согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано почти 380 тыс. случаев коронавируса. Из них более 36 тыс. — в Московской области. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации вокруг пандемии COVID-19 в России и мире приводится на сайте стопкоронавирус.рф.