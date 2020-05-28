Жаворонкин: строительство серийных ледоколов поможет освоить Северный морской путь

Россия, заложив на Балтийском заводе третий серийный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия», демонстрирует, что она занимается восстановлением своих компетенций, потерянных ранее.

Об этом в беседе с «Би-портом» заявил Сергей Жаворонкин – секретарь Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии Мурманской области, комментируя состоявшуюся ранее на Балтийском заводе техническую закладку третьего в серии ледокола Якутия». Закладка прошла в присутствии постоянного представителя Республики Саха при президенте РФ Андрея Федорова, вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова и председателя Совета директоров АО «Балтийский завод» Игоря Шакало.

По словам эксперта, Россия, продолжая строить серийные атомные ледоколы, усиливает свой флот, расширяя при этом перспективы освоения Северного морского пути.

«Серия ледоколов, строящаяся на Балтийском заводе, это хорошо, потому что позволяет восстановить утерянные компетенции в строительстве, так как до этого мы занимались только саморазрушением», — отмети Жаворонкин.

При этом, по его словам, во время строительства серии ледоколов уже не произойдет таких катаклизмов, с которыми Россия столкнулась, осваивая Арктику, потому что люди, грубо говоря, набьют руку.

«Когда так строишь, то уже не совершаешь предыдущих ошибок. И сама организация строительства идет по-другому», добавил он.

Также Жаворонков усомнился в логике тех, кто критикует использование ледоколов, учитывая глобальное потепление и таяние льдов. По словам эксперта, важно, чтобы атомоходы использовались строго в оговоренные сроки, чтобы не было простаивания мощностей.

«Самые большие проблемы со льдом мы имеем летом. Если мы говорим, что будем использовать Севморпуть как коммерческую линию, то наша задача обеспечить проводку строго в обозначенное контрактом время», — отметил эксперт.

Строящаяся сейчас в России серия атомных ледоколов, отметил Сергей Жаворонков в заключение, хороша тем, что дает возможность работать и в морской части Севморпути и в устьях рек, что очень важно, учитывая перспективы работы на Таймыре и разработку газовых и нефтяных месторождений на Ямале.

«Транспортировка других ископаемых также будет востребована», — добавил эксперт.

Кроме того, эксплуатировать серийные ледоколы очень удобно, так как для них легче создавать единые разгрузочные комплексы и другую инфраструктуру, что, в итоге, послужит лучшему освоению Севморпути.