Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав Подмосковья не исключил вторую волну COVID-19 в регионе осенью

Минздрав Подмосковья не исключил вторую волну COVID-19 в регионе осенью

 Мартынов объяснил слова Лаврова о «дефиците гуманизма» эгоизмом правительств

Мартынов объяснил слова Лаврова о «дефиците гуманизма» эгоизмом правительств
Стоимость нефти продолжает падать в преддверии заседания ОПЕК+

Стоимость нефти продолжает падать в преддверии заседания ОПЕК+

 Бабицкий: Зеленский с трудом понимает, что происходит на Украине

Бабицкий: Зеленский с трудом понимает, что происходит на Украине
Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

 Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену
Минздрав Подмосковья не исключил вторую волну COVID-19 в регионе осенью

Минздрав Подмосковья не исключил вторую волну COVID-19 в регионе осенью

 Мартынов объяснил слова Лаврова о «дефиците гуманизма» эгоизмом правительств

Мартынов объяснил слова Лаврова о «дефиците гуманизма» эгоизмом правительств
Стоимость нефти продолжает падать в преддверии заседания ОПЕК+

Стоимость нефти продолжает падать в преддверии заседания ОПЕК+

 Бабицкий: Зеленский с трудом понимает, что происходит на Украине

Бабицкий: Зеленский с трудом понимает, что происходит на Украине
Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

 Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену
15:20   28 Мая 2020
Политика

Незаконченный план по восстановлению экономики РФ содержит около 500 мероприятий

Незаконченный план по восстановлению экономики РФ содержит около 500 мероприятий

План по реабилитации экономики Российской Федерации на сегодняшний день состоит из девяти разделов и содержит порядка 500 мероприятий. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Кабинета министров РФ.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, в течение текущей недели формирование документа будет завершено, все прописанные условия необходимо будет реализовать до конца следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Основной задачей является увеличение действительных доходов граждан, снижение безработицы, устойчивый экономический рост за счет использования современных технологий, эксплуатация новых возможностей рынка труда и усовершенствование экспорта и активного импортозамещения.

Некоторое время назад глава России Владимир Путин поручил составить и представить к началу июня общенациональный план действий по восстановлению экономики после снятия ограничительных мер, введенных на фоне распространения COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#экономика #политика #правительство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...