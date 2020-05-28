Незаконченный план по восстановлению экономики РФ содержит около 500 мероприятий

План по реабилитации экономики Российской Федерации на сегодняшний день состоит из девяти разделов и содержит порядка 500 мероприятий. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Кабинета министров РФ.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, в течение текущей недели формирование документа будет завершено, все прописанные условия необходимо будет реализовать до конца следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Основной задачей является увеличение действительных доходов граждан, снижение безработицы, устойчивый экономический рост за счет использования современных технологий, эксплуатация новых возможностей рынка труда и усовершенствование экспорта и активного импортозамещения.

Некоторое время назад глава России Владимир Путин поручил составить и представить к началу июня общенациональный план действий по восстановлению экономики после снятия ограничительных мер, введенных на фоне распространения COVID-19.