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14:58   28 Мая 2020
Политика

Роджерс рассказал, сколько тратят украинские блогеры на антироссийскую пропаганду в "ЖЖ"

Роджерс рассказал, сколько тратят украинские блогеры на антироссийскую пропаганду в "ЖЖ"

Блогеры-либералы в РФ активно продвигают свои идеи в соцсетях, публикуя фейковые данные и вводя людей в заблуждение. Отечественный сервис блогов LiveJournal ("Живой журнал", ЖЖ) стал площадкой, где распространяется подобная информация.

На сайте есть встроенный сервис, с помощью которого можно узнать, сколько постов проплачено. Так, за пост "По законам ковидного времени" автор заплатил порядка 4,7 тыс. рублей, чтобы вывести его на первое место среди других блогов. Пост размещен в аккаунте пользователя partizan69-balt. Всего на протяжении мая этот пользователь проплатил 21 свой пост, общая сумма составила почти 65 тыс. рублей. Практически все материалы этого пользователя на проукраинскую тематику, они пропитаны ненавистью к России и Москве.

Как отметил публицист Александр Роджерс, качественный и объективный текст найдет своего читателя и без платной рекламы. По его словам, сам он никогда не вкладывал в рекламу ни копейки, но не менее одного раза в неделю его посты попадают в топ. Для того, чтобы стать популярным, всего лишь нужно писать на актуальные темы, это должен быть собственный и объективный взгляд, считает публицист.

"Это должна быть не пропаганда, а разумные рассуждения, почему что-то происходит именно так, а не иначе. Мнение должно быть аргументированным", — делится опытом Роджерс.

По его словам, читатели любят посты, где много ссылок, фактов и цифр, поэтому важно предоставлять доказательства, а не просто платить деньги за никому не интересную информацию.

Подробнее читайте на сайте ФАН.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина

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