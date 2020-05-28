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14:55   28 Мая 2020
Экономика

Аналитики объяснили подорожание недвижимости в период самоизоляции   

Аналитики объяснили подорожание недвижимости в период самоизоляции   

Цены на жилье в России выросли вопреки действовавшему повсеместно режиму самоизоляции. За май квадратный метр в российских новостройках в среднем подорожал на 2,3%, следует из данных портала "Мир квартир".

Средняя цена квадратного метра в стране увеличилась до 62,4 тыс. рублей, из-за чего на 2% выросла цена новой квартиры – до 3,5 млн рублей.

Наибольшее повышение цен наблюдается в Москве, Владивостоке и Сочи, где стоимость квадратного метра увеличилась на 4% — до 229,7 тыс., 103,6 тыс. и 137 тыс. рублей соответственно. При этом за май квадратный метр подешевел в восьми крупнейших городах страны.

Как отмечают аналитики, застройщики оказались в крайне непростом положении. С одной стороны, высокие издержки не позволяют им снижать цены, однако с другой – их повышение может иметь определенные риски на фоне падения покупательской способности населения. В итоге остается надежда на восстановление спроса за счет льготной ипотеки, но в период кризиса позволить себе приобрести квадратные метры недвижимости может не каждый.

Снижения цен на жилье в России в ближайшее время ждать не стоит, считают эксперты "Мира квартир". Они объясняют это тем, что девелоперам сейчас отступать некуда, поэтому, скорее всего, они отложат реализацию новых проектов и займутся продажей уже построенного.

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Автор: Василий Пименов
#россия #жилье #строительство #недвижимость #самоизоляция

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