Депутат Швыткин назвал вброс США о МиГ-29 в Ливии продолжением инфовойны против России

США публикуют фейковые снимки с истребителями МиГ-29, навязывая мировому сообществу иллюзию "российской угрозы" в Ливии, заявил депутат Государственной думы Юрий Швыткин, комментируя релиз командования США в Африке.

Американцы пытаются оклеветать Россию, заявляя, что Москва нарушает эмбарго на поставки оружия в Ливию. С этой целью командование США в Африке (AFRICOM) опубликовало пресс-релиз, согласно которому российские реактивные истребители четвертого поколения якобы были переброшены в Ливию. Пресс-релиз американцы "подкрепили" сомнительными снимками самолетов МиГ-29, якобы поставленных в североафриканское государство.

К слову, заявления американских военных вызывают множество вопросов. Количество "российских" самолетов США так толком и не смогли назвать, а фотографии настолько плохого качества, что различить на них модели истребителей невозможно.

Как отметил в беседе с журналистами iReactor депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин, материалы AFRICOM вряд ли стоит принимать всерьез. Россия не раз выступала за перемирие в Ливии и является инициатором межливийского диалога, встреч во этому вопросу в Москве и Берлине.

Депутат подчеркнул, что о переброске военной техники в Ливию и речи нет, заявления американского командования в Африке не имеют ничего общего с действительностью. Вашингтон просто продолжает антироссийскую кампанию, основанную на фейках и сфабрикованных обвинениях.

Американцы пытаются навязать всему миру мнение о том, что Россия якобы пренебрегает нормами международного права. Таким образом Вашингтон пытается оправдать присутствие своих союзников в Ливии: Турция даже не скрывает, что поддерживает так называемое Правительство национального согласия Ливии, поставляя в Триполи оружие, боевиков и военную технику в нарушение эмбарго ООН.