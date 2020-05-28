Польская компания "Млековита" опровергла информацию о вымогательстве взятки Данквертом

Информацию о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом опровергли в пресс-службе польской компании "Млековита".

Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы глава польской компании "Млековита" Даруш Сапиньски написал заявление в полицию и сообщил, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт вымогал деньги за снятие ограничений в размере 500 тыс. долларов.

Как отметили в пресс-службе "Млековиты", такой ситуации не было, а руководитель компании и его заместители не знакомы с российским чиновником, передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает из СМИ о ситуации с Данквертом и польской компанией, но такое сложно себе представить. По его словам, если обращение в полицию действительно было, правоохранители проверят информацию.