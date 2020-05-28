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14:30   28 Мая 2020
Общество

Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве у польской компании

Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве у польской компании

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на неизвестный источник, согласно которому польская компания "Млековита" подала жалобу в правоохранительные органы Москвы на то, что что руководство Россельхознадзора якобы вымогало у них крупную взятку.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на неизвестный источник, согласно которому польская компания "Млековита" подала жалобу в правоохранительные органы Москвы на то, что что руководство Россельхознадзора якобы вымогало у них крупную взятку за отмену запрета на поставки ее продукции в Россию.

"В связи с нанесением репутационного ущерба, а также распространении заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления", — следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Там также отметили, что отмена запрета на ввоз молочной продукции из Польши невозможна, поскольку эти товары находятся под российским эмбарго. Оно было введено еще в 2014 году.

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Автор: Василий Пименов
#польша #иск #россельхознадзор

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