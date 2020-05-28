Никаких надежд на то, что мирные переговоры между Киевом и Донбассом будут продолжаться, не осталось. Такие выводы можно сделать из последних заявлений президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда» заявил политолог и журналист из Донецка Андрей Бабицкий.

«Судя по его последней пресс-конференции, Зеленский абсолютно не владеет ситуацией, ему не интересно. Он с трудом понимает, что происходит в стране», — отметил политолог.

В сложившихся условиях, по его словам, военные и гражданские чиновники действуют по собственному усмотрению.

«В армии Украины немало людей, которые считают, что война на Донбассе – не просто мобилизующий инструмент, это целеуказание для всей страны. Война позволяет не забыть, что Россия – «вековечный враг», – подчеркнул журналист.

При этом Бабицкий выразил уверенность в том, что у президента Зеленского нет никакой реальной власти. Об этом свидетельствует хотя бы пример того, как Зеленский отказался выполнять обязательства, взятые на себя 9 декабря 2-19 года, когда она вместе с президентами России, Германии и Франции подписался под согласованными дальнейшими действиями в Донбассе.

«Все ждали выполнения обязательств, взятых Зеленским. Но украинские националисты прочертили красные линии, за которые Зеленскому нельзя заходить. И он не посмел. И отказался от всех пунктов «минских соглашений», — напомнил Бабицкий.

Зеленский, по его словам, даже продолжил политическую повестку националистов и поспособствовал усилению их позиций, когда продлил действующий на Украине запрет на российские социальные сети, а также приняв новые санкции против ряда российских музеев.