Власти Миннеаполиса запросили помощь у американской Нацгвардии из-за беспорядков

Власти американского города Миннеаполис обратились за поддержкой к Национальной гвардии США из-за протестов, которые вызваны гибелью афроамериканца, скончавшегося после жесткого обращения полиции.

Протестующие организовывают поджоги в районе беспорядков, а также грабят магазины. Участники протестной акции устроили пожар в здании компании по продаже автозапчастей AutoZone, сообщает канал KSTP.

Глава штата Тим Уолз в своем Twitter просит местных жителей для безопасности покинуть этот район. Протестующие кидают камни и бутылки в правоохранителей, громят полицейские машины. Власти города просят помощи у Национальной гвардии США.

Источник видео: CBS Evening News

Видеозапись с убийством темнокожего американца появилась в интернете. Полицейский придавил шею задержанного коленом. Мужчина говорил о том, что не может вздохнуть, а после замолчал. Задержание производилось из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения сидел в машине.