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14:16   28 Мая 2020
Происшествия

Власти Миннеаполиса запросили помощь у американской Нацгвардии из-за беспорядков

Власти Миннеаполиса запросили помощь у американской Нацгвардии из-за беспорядков

Власти американского города Миннеаполис обратились за поддержкой к Национальной гвардии США из-за протестов, которые вызваны гибелью афроамериканца, скончавшегося после жесткого обращения полиции.

Протестующие организовывают поджоги в районе беспорядков, а также грабят магазины. Участники протестной акции устроили пожар в здании компании по продаже автозапчастей AutoZone, сообщает канал KSTP. 

Глава штата Тим Уолз в своем Twitter просит местных жителей для безопасности покинуть этот район.  Протестующие кидают камни и бутылки в правоохранителей, громят полицейские машины. Власти города просят помощи у Национальной гвардии США.

Источник видео: CBS Evening News

Видеозапись с убийством темнокожего американца появилась в интернете. Полицейский придавил шею задержанного коленом. Мужчина говорил о том, что не может вздохнуть, а после замолчал. Задержание производилось из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения сидел в машине.

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Автор: Василий Пименов
#беспорядки #протесты

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