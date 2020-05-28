Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

Все члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны объединиться в борьбе с COVID-19, об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов.

В ходе онлайн-брифинга Гатилов отметил, что недавно Россию избрали в исполком ВОЗ. Это даст РФ возможность напрямую продвигать проекты резолюции в области здравоохранения, участвовать в подготовке программ, финансовой деятельности организации, а также предлагать свои решения и реформы.

Гатилов считает, что обвинения США в адрес Китая являются контрпродуктивными с точки зрения мирового сообщества, так как всем членам ВОЗ в трудное время стоит объединиться в борьбе с коронавирусом.

"США — один из ключевых членов ВОЗ, у них достаточно большой взнос в деятельность организации. Это не является основанием для того, чтобы требовать то, что требуют США", — заявил Гатилов.

Постпред РФ при ООН призвал устраивать "разбор полетов" после того, как пандемия будет побеждена.