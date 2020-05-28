Россияне стали чаще тратить накопления на жилье, минуя ипотеку

Из-за пандемии коронавируса интерес россиян к покупке недвижимости снизился. Предложение Торгово-промышленной палаты (ТПП) о разделении первоначального платежа по ипотеке на два года может спасти ситуацию, считает доцент кафедры экономической безопасности РГУ им. А.Н. Косыгина, экономист Валерий Сенков.

Коронавирус сократил реальные доходы населения, при этом банки продолжают проверять платежеспособность заемщиков. В ипотеку входят только те, кто имеет накопления, рассказал специалист «Политике Сегодня»:

«Люди сейчас испытывают страх перед колебаниями валютного курса, которые возможны в любой момент. У многих дополнительно тяжелые условия, они снимают квартиру, например. Я общался с риелторами, по их словам, вырос процент тех, кто покупает недвижимость, не входя в ипотеку».

Глава ТПП Сергей Катырин отмечал, что предложенная им мера по ипотеке поддержит строительную отрасль в условиях кризиса и вернет россиянам интерес к покупке недвижимости. Сенков согласился, однако задумался об эффективности инициативы.

«Мнение Катырина стопроцентно верное, вопрос только в эффективности. Это хорошо, что платеж сократится, но какой эффект это даст в процентном отношении, пока сказать сложно», — заключил экономист.

Сергей Катырин направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину пакет предложений по включению в общенациональный план восстановления экономики после коронавируса. В нем Катырин предложил разбивать платеж по ипотеке на три части в течение двух лет или снизить его.

Сейчас в России работает льготная программа ипотеки по ставке 6,5 процента. По поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября 2020 года. Программа распространяется на жилищные кредиты до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Санкт-Петербурге и Москве. Минимальный первоначальный взнос должен составлять 20 процентов.

Аналитический центр ЦИАН ранее сообщал, что спрос россиян на жилье из-за коронавируса упал на 40 процентов.