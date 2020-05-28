Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

 Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

 Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ

Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ
Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

 Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену
Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

 Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

 Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ

Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ
Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

 Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену
13:50   28 Мая 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут онлайн-эфир, посвященный перспективе левых партий в России.

Лидер коммунистического движения в России, КПРФ, неосознанно движется к повторению модели КПСС периода политического застоя. При этом последние годы наложили свой отпечаток на современные коммунистические партии.

Капиталисты все чаще становятся коммунистами: кандидатом в президенты от КПРФ стал миллиардер Павел Грудинин. В Государственной думе и Законодательном собрании Петербурга заседают не рабочие, а капиталисты. Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" в рамках эфира с гостями — журналистами, социологами и политиками — попытаются понять, есть ли перспективы у коммунистических партий в РФ.

Отмечается, что задать вопрос участникам дискуссии может любой зритель в комментариях к онлайн-трансляции или к анонсу на сайте ФАН. Прямой эфир пройдет в официальной группе Федерального агентства новостей в социальной сети "ВКонтакте". Архив трансляций, а также весь архив материалов доступен на сайте ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#коммунизм #патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...