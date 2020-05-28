Генпрокуратура сможет принимать решение о блокировке экстремистских сайтов

Госдума разработала законопроект о наделении Генпрокуратуры РФ правом блокировать без решения суда онлайн-СМИ за оправдание экстремизма или терроризма.

Соответствующий документ появился в распоряжении ТАСС. Авторы законодательной инициативы, среди которых член "Единой России" Василий Пискарев, предлагают разрешить ГП внесудебно блокировать доступ к неправомерной информации.

"Новая газета" должна ответить перед законодательством РФ за публикацию материала в защиту граждан, разместивших фото Гитлера на портале "Бессмертного полка", считает сенатор Франц Клинцевич. Член Совета Федерации уверен в причастности Запада к аморальной провокации.