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Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

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13:42   28 Мая 2020
Происшествия

Генпрокуратура сможет принимать решение о блокировке экстремистских сайтов

Генпрокуратура сможет принимать решение о блокировке экстремистских сайтов

Госдума разработала законопроект о наделении Генпрокуратуры РФ правом блокировать без решения суда онлайн-СМИ за оправдание экстремизма или терроризма.

Соответствующий документ появился в распоряжении ТАСС. Авторы законодательной инициативы, среди которых член "Единой России" Василий Пискарев, предлагают разрешить ГП внесудебно блокировать доступ к неправомерной информации.

"Новая газета" должна ответить перед законодательством РФ за публикацию материала в защиту граждан, разместивших фото Гитлера на портале "Бессмертного полка", считает сенатор Франц Клинцевич. Член Совета Федерации уверен в причастности Запада к аморальной провокации.

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Автор: Илья Романович
#госдума #генпрокуратура #сми

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