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13:37   28 Мая 2020
Политика

Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ

Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ

Вовлечение несовершеннолетних лиц в совершение тяжких преступлений будет наказуемо лишением свободы сроком до 15 лет, говорится в проекте поправок в УК РФ.

Депутаты-члены комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ подготовили проект поправок в УК РФ. Одним из пунктов стало ужесточение наказания за вовлечение несовершеннолетних в преступления по мотивам политической, расовой, идеологической или религиозной ненависти в отношении какой-либо социальной группы. Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет.

Также депутаты предлагают ввести наказание за склонение к употреблению наркотиков через интернет, что будет грозить сроком лишения свободы до 10 лет. Аналогичное наказание предусмотрено за пропаганду запрещенных веществ в Сети.

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Автор: Василий Пименов
#экстремизм #наркотики #ук рф #наказание #преступления

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