Мартынов объяснил слова Лаврова о «дефиците гуманизма» эгоизмом правительств

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times отметил «неизлечимый эгоизм ряда стран и их правящих элит» в ситуации пандемии COVID-19.

По мнению Лаврова, не все государства смогли пройти проверку пандемией, продемонстрировав «дефицит гуманизма». Некоторые и вовсе попытались воспользоваться ситуацией для продвижения своих интересов и «игр в "Монополию"».

«Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя"», — пишет глава МИД.

В пример министр привел новый виток конфликта США и Китая, развернувшийся после обвинений Пекина в распространении коронавируса со стороны американского президента Дональда Трампа. Припомнил Лавров и спекуляции на российской гуманитарной помощи другим странам, которую западные СМИ связали с попыткой оказать геополитическое влияние.

26 марта президент Владимир Путин предложил создать «зеленые коридоры», свободные от экономических войн и санкций. Инициативу поддержал и Лавров, отметив, что Россия решительно выступает против антигуманных практик во время глобальной общемировой проблемы.

Согласился с оценкой министра международной ситуации политолог Алексей Мартынов, глава Международного института новейших государств. По его мнению, экономические и военные противоречия во время пандемии следовало бы приостановить и задуматься о слаженной работе для спасения человечества от всеобщей беды.

«Той солидарности, которую могло бы продемонстрировать международное сообщество перед глобальной угрозой, не было. А угроза безусловно глобальная. Когда весь мир в опасности, страны могли бы проявить другой уровень международной солидарности, максимально объединить усилия для преодоления этой опасности и на это время остановить какие-то противоречия, которые, наоборот, только усиливаются. Согласен полностью с Лавровым», — поделился Мартынов мнением с «Политикой Сегодня».

Сегодня на эту тему высказывался и постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов. Он считает конфликт Штатов с Китаем и американские обвинения «контрпродуктивными», призывая страны отложить «разбор полетов» до конца пандемии.