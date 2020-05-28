ВВС Сирии получили от России партию самолетов МиГ-29

Церемония торжественной передачи Россией многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 Сирии состоялась на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

Российские боевые самолеты МиГ-29 способны противостоять большинству современных истребителей, передает Федеральное агентство новостей. Истребители из РФ существенно превосходят по характеристикам многие реактивные самолеты четвертого поколения.

Два самолета из партии, переданной Сирии, выполнены в учебно-боевой модификации, что обеспечит сирийских летчиков возможностью обучения и совершенствования своих навыков в тех же технических условиях, что и в боевой обстановке.

Партия российских МиГ-29 укрепит обороноспособность Сирии, теперь ВВС САР смогут пресекать попытки нарушения границ государства в воздушном пространстве.