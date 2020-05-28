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14:17   28 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Погребинский предупредил о возможных провокациях Киева против России

Погребинский предупредил о возможных провокациях Киева против России

В обозримом будущем Украина окажется на периферии интересов Евросоюза, потому что европейцы будут искать возможность прекратить противостояние с Россией, чтобы, используя ее колоссальные ресурсы облегчить себе выход из кризиса.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал украинский политолог Михаил Погребинский, прогнозируя, как будет развиваться ситуация в стране и в мире.

«Россия — страна, которая обладает колоссальными ресурсами. Используя эти ресурсы можно выкарабкиваться из экономического кризиса, без них это будет намного сложнее, — заявил он. — А Украина — это вечный проситель, и мне кажется, что интерес к Украине будет иссякать в ближайшие годы, если не будет каких-то серьезных катаклизмов».

Погребинский предупредил о возможных провокациях Киева против России

При этом политолог добавил, что, конечно, на Украине есть те, кто как раз заинтересован в катаклизме, и кто именно с этой целью пытается раскачивать ситуацию. Эти силы, по словам Погребинского, могут, например, спровоцировать Россию более решительно оказывать поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, чего на данный момент не происходит, но в будущем это не исключено.

«Если Киев пойдет дальше этим путем, тогда у них появляется шанс, спровоцировав Москву, привлечь к себе внимание и отодвинуть перспективы поиска урегулирования отношений России с Европой, которое противоречит интересам Киева», — предположил политолог в заключение.

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Автор: Александр Люблинский
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