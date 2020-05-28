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13:15   28 Мая 2020
Общество

Песков прокомментировал опрос о сомневающихся в опасности COVID-19 россиянах

Песков прокомментировал опрос о сомневающихся в опасности COVID-19 россиянах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса населения ВШЭ, согласно которым четверть респондентов сомневаются в опасности коронавируса.

Ранее социологи Высшей школы экономики установили, что почти четверть опрошенных россиян сомневается в опасности коронавирусной инфекции. При этом почти 9% считает пандемию выдумкой.  

Песков сам переболел COVID-19 и с полной уверенностью заявил, что вирус SARS-CoV-2 существует и потенциально представляет большую опасность для населения Земли. По его словам, результаты опроса демонстрируют нежелание некоторых людей "внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя".

"Посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют. Хочется пожелать более внимательного отношения ко всей информации", — заявил Песков.

Отметим, 12 мая Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у него был выявлен коронавирус. Позднее он был госпитализирован вместе с женой Татьяной Навкой. Пресс-секретарь президент РФ был выписан 25 мая.

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Автор: Илья Романович
#опрос #песков #комментарий #вшэ #коронавирус

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