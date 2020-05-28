Кремль сожалеет, что ряду стран ЕС запретили обращаться за помощью к РФ

Некоторым странам Евросоюза их союзники не позволяют обращаться к России за помощью в непростой из-за коронавируса период. Кремль выразил свои сожаления в связи с этим фактом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политик сообщил, что Москва давно располагает информацией о том, что в некоторых европейских столицах послы ряда государств настоятельно рекомендуют отказаться от взаимодействия с Россией в области гуманитарной помощи.

"Послы, особо не прибегая к нормативам дипломатического поведения, требуют отказываться от той помощи, которая уже была или есть в процессе осуществления", — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров для газеты Global Times упомянул, что на Западе ходят фейки в отношении России о ее якобы желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для "укрепления геополитического влияния".