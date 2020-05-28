Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" противоречащими международному праву

Санкции против строительства газопровода "Северный поток — 2" противоречат международному праву, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, планы по достройке газопровода остались неизменными. Представитель Кремля уточнил, что все санкции в отношении "Северного потока — 2" являются методом недобросовестной конкуренции.

Ранее стало известно, что судно-трубоукладчик "Академик Черский" спустя три недели покинул порт в Германии, где находились трубы для "Северного потока — 2". Эксперты уверены, что проект будет завершен осенью 2020 года, несмотря на препятствия со стороны США и Украины.