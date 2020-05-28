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13:00   28 Мая 2020
Политика

Кремль сообщил, что еще рано оценивать работу губернаторов регионов РФ в борьбе с COVID-19

Кремль сообщил, что еще рано оценивать работу губернаторов регионов РФ в борьбе с COVID-19

Работу глав субъектов России по противостоянию распространению коронавируса еще рано оценивать, однако в будущем она будет проанализирована, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Работа губернаторов регионов РФ по борьбе с коронавирусом будет проанализирована. Так Песков прокомментировал вопрос о том, является ли успешным эксперимент передачи значительной части полномочий в противостоянии COVID-19 губернаторам.

Ранее Песков сказал, что большое количество россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса, демонстрирует нежелание ряда граждан РФ внимательно изучить имеющиеся данные и оглянуться вокруг себя.

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Автор: Илья Романович
#россия #кремль #коронавирус

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