Кремль сообщил, что еще рано оценивать работу губернаторов регионов РФ в борьбе с COVID-19

Работу глав субъектов России по противостоянию распространению коронавируса еще рано оценивать, однако в будущем она будет проанализирована, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Работа губернаторов регионов РФ по борьбе с коронавирусом будет проанализирована. Так Песков прокомментировал вопрос о том, является ли успешным эксперимент передачи значительной части полномочий в противостоянии COVID-19 губернаторам.

Ранее Песков сказал, что большое количество россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса, демонстрирует нежелание ряда граждан РФ внимательно изучить имеющиеся данные и оглянуться вокруг себя.