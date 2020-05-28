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12:58   28 Мая 2020
Общество

Песков заявил, что у Москвы один из лучших показателей по борьбе с COVID-19

Песков заявил, что у Москвы один из лучших показателей по борьбе с COVID-19

Москва продемонстрировала один из лучших в мире показателей в части противодействия коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, как политик относился к прогулкам в Москве по графику и стоит ли распространить эту практику на другие регионы России, Песков заявил, что не хочет вторгаться в круг дополнительных полномочий глав регионов.

"Принял на себя самый мощный удар эпидемии и который продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире", — подчеркнул пресс-секретарь, говоря о мэре Москвы Сергее Собянине.

Ранее Собянин заявил о том, что с 1 июня жители столицы, включая граждан старше 65 и граждан с хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок по определенному графику.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #россия #песков #коронавирус #COVID-19

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