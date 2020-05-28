Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

 Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

 Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ

Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ
Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

 Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену
Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

 Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

 Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ

Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ
Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

 Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену
12:42   28 Мая 2020
Общество

Роспотребнадзор назвал условия, при которых кинотеатры смогут вернуться к работе

Роспотребнадзор назвал условия, при которых кинотеатры смогут вернуться к работе

Роспотребнадзор вместе с Министерством культуры России разработал рекомендации по проведению профилактических работ в период распространения COVID-19 в кинотеатрах.

Кинотеатры обязаны соблюдать все меры предосторожности, что позволит сократить риск заболевания и сохранить здоровье граждан. Также в документе говорится, что решение об открытии кинотеатров будут приниматься властями и главными санитарными врачами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рекомендации разработаны исходя из основной цели — это сохранение здоровья россиян. Попова отметила, что соблюдая все меры, риск подхватить коронавирус уменьшается, передает "360".

Граждане будут обязаны соблюдать дистанцию стоя в очереди в кассу, в баре и в фойе. Продажу в барах предложено вести бесконтактным способом или временно оборудовать автоматы с едой. Роспотребнадзор рекомендует начинать сеансы с разницей в 15 минут. Подробную информацию можно найти на официальном сайте ведомства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #роспотребнадзор #министерство культуры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...