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12:35   28 Мая 2020
Политика

"Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран и бросил якорь к юго-востоку от него

"Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран и бросил якорь к юго-востоку от него

Немецкий порт Мукран покинул трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский". Об этом стало известно благодаря данным систем контроля передвижения морских судов.

Трубоукладчик встал на якорь примерно в четырех милях к юго-востоку от порта.

Изначально в Мукран судно пришло три недели назад из территориальных вод России. Ранее оно находилось на рейде порта в Балтийском море после того, как перешло из Находки. Там "Академик" пополнил запасы топлива, провизии и воды, а также взял на борт дополнительных членов экипажа.

Судно может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. В настоящий момент строительство магистрали остановлено силами европейских подрядчиков из-за американских санкций. Однако российская сторона вызвалась завершить проект, об этом информировала зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

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Автор: Василий Пименов
#газпром #северный поток - 2 #Академик Черский

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